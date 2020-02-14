"Цей рік має стати проривним для запуску іпотеки" – Ольга Соловей

Засновниця Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей вважає, що необхідно заборонити продаж будь-яких об’єктів нерухомості до того як отримані усі необхідні документи.

Про це вона сказала у інтерв’ю Monitor Estate.

"У мене радикальна позиція – я б заборонила продаж усіх об’єктів нерухомості до того як отримані документи. Це шлях більшості цивілізованих ринків і ми повинні також це зробити", – зазначила вона.

При цьому, Соловей додала, що у забудовників немає інструментів кредитування, іпотеки, тому у них немає ресурсів, щоб спершу будувати, а потім чекати, коли прийде клієнт.

На запитання про те, коли буде іпотека і навіщо вона потрібна, засновниця URE Club звернула увагу, що іпотека – це соціально спрямований інструмент, який допоможе розв’язати низку питань.

"Це і робочі місця, і доступність житла, і можливість стримати робочу міграцію в країні, тому що у людей буде прив’язка залишатися тут, у своїй країні". На її думку, потрібно закривати ризики, вирішувати проблеми, які існують на шляху до доступного іпотечного кредитування, робити все, аби запустити іпотеку.

"Цей рік має стати проривним, щоб запустити іпотеку. Для цього є необхідні економічні умови, є жорстка необхідність соціальна і у держави є можливість зрозумілими кроками запустити цю програму", - повідомила Ольга Соловей.

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Вона переконана, що першочерговими кроками на шляху до іпотеки має бути боротьба із корупцією та нівелювання політичного впливу у галузі. "Вирішити питання корупції – і це буде такий економічний прорив", – зауважила СЕО URE Club.

Нагадуємо, на початку березня відбудеться іпотечний форум: «Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки», на якому заплановано підписання меморандуму між Кабінетом міністрів України, Національним банком України та Конфедерацією будівельників України, що дасть можливість запустити доступне іпотечне кредитування вже цього року.

Організатори іпотечного форуму – Український клуб нерухомості (URE Club), PRO.Property та Конфедерація будівельників України. Захід відбудеться за підтримки ЛУН, Київміськбуд, KredoBank.