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 МВФ не може назвати дату початку програми фінансування України

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Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає БІЗНЕС з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", - сказав він. В той же час Райс не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.

Райс зазначив, що п'ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.

Нагадаємо:

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