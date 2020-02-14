 МВФ не може назвати дату початку програми фінансування України

Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає БІЗНЕС з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", - сказав він. В той же час Райс не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.
Райс зазначив, що п'ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
- 14 листопада місія МВФ прибула до Києва.
- Українська влада планує закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.
- В січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленським, на якій глава Фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.
- Гончарук раніше заявляв, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) впродовж декількох місяців.