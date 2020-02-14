 МВФ не може назвати дату початку програми фінансування України

Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає БІЗНЕС з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", - сказав він. В той же час Райс не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.

Райс зазначив, що п'ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.

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