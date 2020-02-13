Бізнес100 виступає за констурктивний діалог бізнесу з владою для економічного розвитку

Бізнес100 виступає за констурктивний діалог бізнесу з усіма гілками влади з метою віднаходження отимального балансу інтересів (укладення "соціального договору" між бізнесом, владою та суспільством), наповнення державного бюджету та створення привабливого інвестиційного середовища та зростання економіки та добробуту громадян України водночас.