Нацбанк дозволив банкам не розкривати усі дані про послуги до червня

Національний банк урахував пропозиції банків, та надав їм додаткові три місяці на адаптацію до нових вимог щодо розкриття інформації про послуги на вебсайтах та в рекламі.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

Вимоги до банків запрацюють, починаючи з 2 червня 2020 року (раніше вимоги до вебсайтів мали вступити в дію з 2 березня 2020 року).

"Головна зміна, яка має відбутися на вебсайтах та рекламі банків, – має з’явитися достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про послуги, їхню повну вартість для споживача, умови отримання та ризики.

Це дасть змогу споживачеві приймати справді зважені фінансові рішення", - повідомляє прес-служба регулятора.

Повідомляється, що упродовж лютого-травня 2020 року Національний банк разом із банками проведуть спільну роботу та відпрацюють вимоги, аби з червня споживачі могли легко отримувати від фінансових установ вичерпну інформацію про банківські послуги.

Профільний підрозділ Національного банку – Управління захисту споживачів фінансових послуг – з 2 червня 2020 року почне здійснювати щоденний моніторинг вебсайтів і реклами банків та контролювати дотримання вимог до розкриття інформації.

Нагадаємо, згідно із даними дослідження українські банки продовжують обманювати клієнтів.