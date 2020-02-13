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"Укрпошта" тимчасово зупинила відправлення до Китаю

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"Укрпошта" через скорочення більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю тимчасово зупинила приймання усіх видів відправлень до Китаю.

Про це повідомляє пресслужба компанії,  інформує БІЗНЕС

Жодних заборон зі сторони Національної пошти Китаю наразі немає.

"Всі виправлення прийняті до 11 лютого будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", - йдеться у повідомленні.

Відправлення з Китаю також ймовірно будуть затримуватися.

Зазначається що китайська пошта не має жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу, однак, через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

 

Китай Укрпошта відправлення