Електронна акцизна марка та органічна продукція: Бізнес відреагував на рішення уряду

Вчора, 12 лютого, під час засідання Кабінету Міністрів було ухвалено два важливі рішення, спрямовані на покращення умов ведення бізнесу, на які давно очікувала експертна спільнота Європейської Бізнес Асоціації.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ЄБА.

Зазначається, що бізнес вітає рішення Уряду щодо старту електронної акцизної марки і сподівається на подальші кроки щодо спрощення ведення бізнесу.

"Ще у 2018 році були намагання перевести процедуру замовлення марок в електронний вигляд через електронний кабінет платника податків, але технічно це не здійснювалось. Тому, бізнес вітає таке рішення уряду. Також, передбачено зміни у реквізитах, а відповідно й дизайну марки. Новий формат марки запроваджується з 1 травня 2020 року і міститиме, окрім звичайних реквізитів, код ЄДРПОУ, а також два коди – QR та штрих код, в які буде зашита уся наявна на марці інформація", – йдеться в повідомленні.

По-друге, була нарешті затверджена нормативна база, яка розблокує реалізацію Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції". Зокрема, планується запровадити в електронній формі відкриті реєстри – операторів, органів сертифікації та органічного насіння і садивного матеріалу та встановити порядок їх ведення. Відповідні положення містить затверджена Постанова Кабміну "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу".

Крім того, до порядку денного були включені інші важливі ініціативи, на прийняття яких очікує бізнес. Наприклад, це впровадження можливості для роботодавця подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкових органів засобами електронного зв’язку. А ще, зміни до процедури погодження актів КМУ, а саме проведення міжвідомчих консультацій з прогнозуванням впливів проектів нормативно-правових актів, попередній розгляд розбіжностей на адміністративному рівні для спрощення та прискорення процедури погодження і швидшого внесення змін.

Ми дякуємо Уряду за постійний діалог з бізнесом та прийняття важливих для підприємців рішень. Сподіваємося на увагу до тих питань, які все ще очікують розгляду, та якнайшвидше їх прийняття" , - зазначили в ЄБА.

Нагадаємо, уряд запустив проєкт електронної акцизної марки.