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Акцiя «Авто Року 2020” вiдбулася

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У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу "Автомобіль року в Україні 2020".

 

Урочиста церемонія нагородження відбулася 12 лютого в столичному готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. Цього року в конкурсі взяли участь 25 претендентів різних класів і категорій від мініатюрних хэтчбеков до величних пікапів і позашляховиків. Переможців в головних номінаціях, а також в кожному класі/категорії, визначали автомобільні журналісти і громадське жюрі. До професійного жюрі цього року увійшли 19 експертів з провідних ЗМІ, а членом громадського жюрі міг стати кожен, хто проголосував за претендентів на сайті конкурсу.На протязi року журналісти тестували автомобілі-претенденти і визначалися зі своїми перевагами, а проголосувати на сайті можна було в період з 29 листопада 2019 року до 12 січня нинішнього. Після підрахунку голосів журналістів і учасників громадського жюрі були визначені переможці нинішнього конкурсу.

Переможці акції Автомобіль року в Україні 2020 :

 Легковий автомобіль 2020 року - Peugeot 508

 Кросовер/SUV 2020 року - Toyota RAV4

Переможці у номінаціях акції Автомобіль року в Україні:

МАЛИЙ КЛАС - Skoda Fabia

КОМПАКТНИЙ КЛАС - Mazda 3

СЕРЕДНІЙ ТА БІЗНЕС КЛАС - Skoda Superb

ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ- Audi E-Tron

МІНІВЕН - Citroen Berlingo

МАЛИЙ КРОСОВЕР - Suzuki Jimny

КОМПАКТНИЙ КРОСОВЕР - Lexus UX

ПІКАП - Ford Ranger

СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНА/ЯКІСТЬ - Toyota Corolla

ДИЗАЙН - DS7 Crossback

Вітаємо переможців!