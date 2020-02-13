У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу "Автомобіль року в Україні 2020".
Урочиста церемонія нагородження відбулася 12 лютого в столичному готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. Цього року в конкурсі взяли участь 25 претендентів різних класів і категорій від мініатюрних хэтчбеков до величних пікапів і позашляховиків. Переможців в головних номінаціях, а також в кожному класі/категорії, визначали автомобільні журналісти і громадське жюрі. До професійного жюрі цього року увійшли 19 експертів з провідних ЗМІ, а членом громадського жюрі міг стати кожен, хто проголосував за претендентів на сайті конкурсу.На протязi року журналісти тестували автомобілі-претенденти і визначалися зі своїми перевагами, а проголосувати на сайті можна було в період з 29 листопада 2019 року до 12 січня нинішнього. Після підрахунку голосів журналістів і учасників громадського жюрі були визначені переможці нинішнього конкурсу.
Переможці акції Автомобіль року в Україні 2020 :
Легковий автомобіль 2020 року - Peugeot 508
Кросовер/SUV 2020 року - Toyota RAV4
Переможці у номінаціях акції Автомобіль року в Україні:
МАЛИЙ КЛАС - Skoda Fabia
КОМПАКТНИЙ КЛАС - Mazda 3
СЕРЕДНІЙ ТА БІЗНЕС КЛАС - Skoda Superb
ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ- Audi E-Tron
МІНІВЕН - Citroen Berlingo
МАЛИЙ КРОСОВЕР - Suzuki Jimny
КОМПАКТНИЙ КРОСОВЕР - Lexus UX
ПІКАП - Ford Ranger
СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНА/ЯКІСТЬ - Toyota Corolla
ДИЗАЙН - DS7 Crossback
Вітаємо переможців!
Акцiя «Авто Року 2020” вiдбулася
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