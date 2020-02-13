Один з найбільших світових портових операторів купує контрольний пакет акцій терміналу ТІС

DP World, один з найбільших світових портових операторів, купує 51% акцій в контейнерному терміналі ТІС (порт Південний, Одеська область).

Про це йдеться в пресрелізі ТІС, інформує БІЗНЕС.

Операцію реалізувала інвестиційна компанія SD Capital. "Сьогодні DP World заходить в Україну! Один з лідерів світової портової індустрії оголосив про придбання контролю в TIS Container Terminal Ukraine. Таким чином, Україна стане 51-ою країною, де оперує DP World", — написав у Facebook cпіввласник ТІС і партнер SD Capital Андрій Ставніцер.

Він додав, що ідея будівництва контейнерного терміналу з’явилася в 2003 році. Воно було завершено в серпні 2008 року.

"DP World входить в топ-3 портових операторів світу. У 2019 компанія опрацювала 71 млн TEU (20-футових контейнерів). Це в 71 разів більше, ніж всі українські порти сукупно. Компанія оперує 78 морськими терміналами і найбільшим індустріальним парком світу Jebel Ali Free Zone (JAFZA). І з сьогоднішнього дня Контейнерний термінал ТІС — частина глобальної сім'ї DP World, яка гарантує високий рівень сервісу!" — додав Ставніцер.

Султан Ахмед Бін Сулайєм, голова правління і генеральний директор DP World, зазначив, що компанія високо оцінює потенціал зростання Контейнерного терміналу ТІС.

Серед першочергових планів DP World — впровадження в роботу ТІС-КТ новітніх IT-рішень і глобальної експертизи групи, фокус на інтермодальному сегменті вантажоперевезень, посилення команди терміналу кращими фахівцями з усього світу, розвиток на власних, вже викуплених ТІС землях, індустріального парку за прикладом найбільшої вільної економічної зони Jebel Ali Free Zone.

На сайті Антимонопольного комітету України зазначено, що в четвер, 13 лютого, він розгляне питання надання дозволу компанії DP World Ukraine B.V. (Роттердам, Нідерланди) спільно з компанією Star Span Holdings LTD (Нікосія, Кіпр) придбати контроль над компанією Container Terminal Yuzhny B.V. (Амстелвен, Нідерланди).

Згідно з держреєстром, Star Span Holdings володіє часткою в статутному капіталі ТІС-КТ в розмірі 218,493 млн грн (81,6%). Ще 17,76% (47,534 млн грн) належить бізнесмену Олексію Федоричеву, 0,62% (1,652 млн грн) — компанії Федкомінвест Монако САМ (Монако).

Довідка:

DP World — один з найбільших портових операторів світу. Ключові бізнеси компанії: порти і термінали, переважно контейнерні; технологічні парки і економічні зони; логістичні та морські сервіси. DP World оперує 150 бізнесами в 50 країнах. Всього у компанії 78 морських терміналів по всьому світу. Контейнерні вантажоперевезення — основний бізнес компанії, що приносить DP World більше половини доходу.

Компанія ТІС оперує п’ятьма спеціалізованими морськими терміналами — ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Вугілля і ТІС-Контейнерний термінал — в морському порту Південний Одеської області. Компанія утримує лідерство за обсягами вантажообігу з 2013 року. У 2019 TIS обробив 33 млн тонн вантажів, що на 28,4% більше, ніж за 2018 рік.

Контейнерний термінал ТІС був відкритий в 2008 році. У 2019 він обробив 220 тис. TEU контейнерів (двадцятифутовий еквівалент), що на 75% більше, ніж в 2018 році. Контейнерний термінал ТІС розвиває залізничні перевезення. 15 регулярних контейнерних поїздів в тиждень курсують з ТІС в Київ, Харків, Тернопіль, Дніпро і Чернігів. У 2019 році термінал першим в Україні почав приймати трансшипмент, який з'єднує Грузію і Україну, а також замикає на себе вантажі з Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та Ірану.