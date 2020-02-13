Податкова пояснила, коли ФОПи можуть витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби

Фізособи-підприємці можуть витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби тільки після сплати податків.

Таке роз'яснення оприлюднили на сайті інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що ФОПи, відповідно до законодавства, мають право використовувати свій прибуток на свій розсуд за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством.

Нагадаємо:

З початку 2020 року набула чинності постанова Національного банку України (НБУ), яка вводить заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків фізичних осіб-підприємців на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби.

Водночас у Нацбанку уточнюють, що використати кошти зі свого бізнес-рахунку ФОП все ще може, переказавши їх на особистий банківський рахунок (не пов'язаний з бізнес-діяльністю).

Зазначимо, що інформація про відповідні зміни до порядку відкриття та закриття рахунків ФОПів з’явилася ще у серпні 2019 року. Тоді у Нацбанку заявили, що відповідні зміни реально нічого не змінять, адже заборона на використання коштів з бізнес-рахунку на особисті потреби діяла й раніше.

"Чинні вимоги Інструкції вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку/незалежну професійну діяльність має відкрити у банку окремі рахунки — для здійснення підприємницької діяльності та для власних потреб. Тож і сьогодні фізична особа-підприємець може витрачати кошти з підприємницького рахунку лише для здійснення підприємницької діяльності", — повідомили у Нацбанку.