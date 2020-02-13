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Зеленський зустрінеться з українським бізнесом

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Президент Володимир Зеленський 13 лютого зустрінеться із керівництвом Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Американської торговельної палати, Спілки українських підприємців.

Про це повідомляє виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев'янко в коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.

Також повідомляється, що у подальшому Зеленський може зустрітися з бізнесом у ширшому форматі.

"Це ініціатива від президента - зустрітися з представниками бізнесу, щоб почути в робочому порядку, які проблеми наразі турбують бізнес-спільноту", - сказала Дерев'янко.

За її словами, бізнес має намір відзначити важливість продовження курсу макроекономічної стабільності та співпраці з Міжнародним валютним фондом. "Переважно питання полягають у тому, що ми вітаємо макроекономічну стабільність у державі, хочемо, щоб вона тривала.Ми всі відзначатимемо необхідність критичних змін у системі правосуддя, ефективну роботу системи правоохоронних органів", - зазначила Дерев'янко.

За її словами, також обговорюватиметься боротьба з тіньовою економікою,  кредитування та його доступність і питання запобігання додатковому тиску на фонд оплати праці.

"Тобто, недопущення таких законодавчих ініціатив. Також - недопущення запуску паралельного імпорту, зокрема, це стосується імплементації національного принципу вичерпання прав та інтелектуальної власності", - зазначила виконавчий директор ЄБА.

Цього року зустріч у такому форматі відбувається вперше, додала Дерев'янко.

Володимир Зеленський бізнес ЄБА