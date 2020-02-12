Відтепер максимальна сума іпотечного кредиту в Укргазбанку становить 5 млн грн

Голова правління державного Укргазбанку повідомляє, що фінустанова розробила спеціальні умови кредитування українців на придбання житла на первинному та вторинному ринках нерухомості.

За його словами, відтепер максимальна сума такого кредиту становить 5 млн грн, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу банку.

Як йдеться на сайті Укргазбанку, українці вже отримали понад 320 іпотечних сертифікатів на суму 183 млн грн. За даними банкірів найчастіше за новим житлом звертаються жителі столиці, Харкова та Дніпра.

"Укргазбанк приділяє велику увагу саме іпотечному кредитуванню. Ми створили перший в Україні іпотечний офіс для того, щоб власне житло стало доступним для більшості українських сімей. Кредити на іпотеку ми надаємо в національній валюті, а забезпеченням по кредиту виступає нерухоме майно, що купується за рахунок кредиту. Максимальний термін кредитування 20 років, але за нашою статистикою, клієнти повертають кредит за 10 років. До речі, понад 40% заявок на іпотеку ми отримуємо від жителів столиці", - зазначає голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Купити житло в кредит через іпотечну офіс Укргазбанку можна під 15,5% річних у гривні, причому без комісій за оформлення. Перший власний внесок - від 20% від вартості житла.

За інформацією фінустанови, заповнити заявку на кредит можна на сайті, а далі - отримати свій іпотечний сертифікат.

Дізнатися про можливу суму іпотечного кредиту в "Укргазбанку" можна без зайвих візитів до банку, заповнивши заявку на сайті, а далі – отримати свій іпотечний сертифікат.

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