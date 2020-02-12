У "Київміськбуді" розповіли, коли отримають перші недобудови "Укрбуду"

"Київміськбуд" в найближчі два тижні планує прийняти в управління перші шість об'єктів компанії Укрбуд, яка призупинила будівництво 26 житлових комплексів у Києві.

Про це заявив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, передає БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

"У найближчі два тижні плануємо прийняти в управління перші шість об'єктів. З іншими ведеться щоденна рутинна робота. Чесно сказати, процеси виявилися більш складними, ніж очікувалося. Десь власник землі взагалі не знав, що "Укрбуд" передає проєкт нам. Десь довго не могли підписати первинні документи, десь довго розбиралися з квартирами", - розповів Кушнір.

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"Нам треба зрозуміти, скільки грошей потрібно витратити на добудову кожного об'єкта. Є такі, які "Укрбуд" вже продавав, але ще не будував, вони найбільш неоднозначні. Паралельно, ведемо переговори з Державною іпотечною установою про фінансову допомогу, працюємо над звільненням проектів "Укрбуду" від сплати пайової участі, і зняттям арештів з ділянок, де є такі проблеми. Загалом, все в процесі", - додав він.

За його словами, по більшій частині об'єктів закінчується інвентаризація. "Хочу попросити інвесторів "Укрбуду", які платять розстрочку, робити це виключно через банк. Як виявилося, "Укрбуд" практикував оплату готівкою до своєї каси, чого робити, на мою думку, категорично не можна. Тому зараз нас завалюють питаннями, як і кому платити", - звернувся до інвесторів "Укрбуду" президент компанії "Київміськбуд".

За його словами, робота з об'єктами "Укрбуду" йде паралельно з роботою компанії над своїми власними проєктами.

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