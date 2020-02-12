Уряд запустив проєкт електронної акцизної марки

Кабінет міністрів затвердив зміни до положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, якими запускає проєкт електронної акцизної марки.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що Кабмін на засіданні у середу затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Зміни розроблені Мінфіном спільно з Мінцифрою, Податковою, командою "Дія" та держустановою "Відкриті публічні фінанси".

Для одержання акцизних марок, перевірки сплати акцизу та звітування виробник використовуватиме Електронний кабінет платника податків. Таким чином паперових заявок на отримання марок з часом не буде. Система "Електронна акцизна марка" будуватиметься за компонентним (модульним) принципом, що передбачає певний початковий функціонал, який далі може бути розширений, наприклад, для погашення акцизної марки під час її продажу з використанням РРО.

"Дискусія про необхідність переходу до електронної акцизної марки точиться вже давно, і цю зміну вимагає від нас весь сумлінний бізнес. Мета проста і зрозуміла - боротьба з тіньовим ринком та мінімізація впливу людського фактору на адміністрування, що збільшить надходження до бюджету та покращить справедливу конкуренцію, - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Зазначається, що використання системи "Електронна акцизна марка" дасть змогу посилити боротьбу із незаконним обігом підакцизних товарів шляхом відстеження руху алкогольних напоїв за допомогою співставлення інформації із бази даних ДПС про видані марки та зчитані реєстраторами розрахункових операцій.

"Вже з 1 квітня 2020 року забезпечується можливість замовлення нового зразка марки через електронний кабінет та з 1 травня 2020-го у вводиться в обіг новий зразок марки акцизного податку для алкогольних напоїв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні запустили сервіс перевірки акцизних марок.