Про те, як гідроенергетики тримають удар перед стихією у період водопілля, фахово розповів головний інженер Укргідроенерго Вадим Рассовський, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Укргідроенерго.

- Вадиме Леонідовичу, скільки дамб знаходиться на балансі Укргідроенерго?

- На балансі нашої компанії знаходиться сім дамб: шість на річці Дніпро та одна на річці Дністер. Вони перебувають у працездатному стані, відповідають проєктним вимогам і можуть виконувати своє функціональне призначення в заданих режимах. Наша компанія на поточний момент виконує увесь необхідний обсяг робіт із забезпечення їхньої безпечної експлуатації.

- Як часто проводиться перевірка технічного стану цих дамб?

- На наших гідроелектростанціях створені спеціальні гідротехнічні підрозділи, які кожного дня займаються питаннями експлуатації дамб. Є регламент спостережень, є інструментальний контроль, є нормативи, згідно з якими проводиться дана робота. Окрім того, ми контролюємо стан дамб із залученням сторонніх організацій. Обстеження наших гідротехнічних споруд періодично проводить спеціалізована міжвідомча комісія, яка об’єднує фахівців різних галузей. Згідно з нормативними документами це робиться один раз на п’ять років. Остання така перевірка проводилася влітку 2019 року. Є висновки цієї комісії, згідно з якими наші дамби знаходяться в працездатному стані й у повній мірі можуть виконувати свої функції. Тобто, з нашими дамбами все в порядку.

- Який наразі стан дамби Київської ГЕС? Останнім часом у медіапросторі ходять різні чутки щодо можливих проблем з її експлуатації...

- Можу відповідально заявити, що це – неправда. У переліці контролю за нашими спорудами і, в тому числі, за дамбою Київської ГЕС, є інструментальний контроль. Тобто, дамба періодично перевіряється за допомогою геодезичних засобів та контрольно-вимірювальної апаратури. Більше того, у нас створена автоматизована система контролю стану цієї дамби. Там перевіряється її стан на предмет зміщень, перевіряється стан фільтрації води, яка надходить з Київського водосховища. Згідно з отриманими результатами ми проводимо аналіз стану споруди. Нічого, що могло б викликати стурбованість, чи бодай натяку на таку стурбованість, немає. Вона знаходиться в нормальному працездатному стані.

Є напірна частина цієї дамби, де є бетонне кріплення. На самому бетонному кріпленні, яке вже експлуатується більше півстоліття, періодично виникають певні пошкодження. Наша гідротехнічна експлуатаційна служба веде відповідний нагляд і там, де виникають ті чи інші локальні пошкодження, вони ліквідовуються. Зрозуміло, що дамба – потенційно небезпечна споруда. Але з інженерної точки зору її надійність не викликає у нас жодних сумнівів. Я спираюсь на ті дані, які ми отримуємо за результатами постійного інструментального контролю.

- Скільки кубометрів води утримує дамба Київської ГЕС?

- 3,7 кубічних кілометрів.

- Чи потребує дамба Київської ГЕС на сьогодні додаткового укріплення?

- Ні, вона не потребує такого укріплення, адже близько 20 км дамби зі сторони водосховища захищено додатково бетонними плитами. Що стосується стану самої земляної греблі, то якби виникали якісь загрозливі процеси, наприклад, просадки, ми б помітили. Ця дамба майже по всій довжині обладнана датчиками. І якби щось відбувалось, ми б це фіксували. Цього не відбувається. Експлуатаційний стан дамби Київської ГЕС працездатний.

Хочу зазначити, що всі об’єкти Укргідроенерго оснащені автоматизованими системами контролю безпеки. Що собою являє ця система? В точках контролю встановлені датчики, які вимірюють фізичні величини. Наприклад, на всіх бетонних спорудах є температурно-осадові шви. Вони попереджають появу тріщин у бетонних спорудах від нерівномірного осідання, або перепаду температур. Зміщення бетонних блоків контролюється так званими дистанційними щілиномірами. Також фільтраційний режим в земляних спорудах контролюється за допомогою п’єзометрів (пристроїв, які використовуються для виміру статичного та динамічного рівня води), які встановлені у великій кількості на наших водоймах. Таким чином, на станціях Укргідроенерго автоматичними вимірювачами оснащено близько 10 тисяч точок контролю. Цього достатньо, аби контролювати безпечний стан наших гідроспоруд.

- Який наразі стан дамби славнозвісного ДніпроГЕСу?

- ДніпроГЕС – найстаріша станція в структурі компанії, яка невдовзі святкуватиме своє сторіччя. Дамба ДніпроГЕСу – винятково бетонна споруда, вона збудована на скельній основі. Враховуючи, що станція будувалась в 1930-му році з відповідним рівнем технологій та матеріалів, ми маємо невеликі протічки води через дамбу. Але вони некритичні та не впливають на надійну роботу станції. Зараз ми проводимо реконструкцію основного обладнання на ДніпроГЕС і за допомогою сучасних технологій ці протічки усуваються. Минулого літа наші гідротехнічні споруди, зокрема й на ДніпроГЕС, проінспектували фахівці Міжнародної комісії з великих гребель (ICOLD). Вони були приємно вражені їх станом, адже дамба експлуатується понад вісімдесят років. Ми поглиблюватимемо співпрацю з цією організацією в питаннях безпечної експлуатації українських гребель, їхньої ефективності, економічності та екологічної стійкості. Цьогоріч на флагмані української гідроенергетики ми плануємо повністю реконструювати два гідроагрегати. Далі планується реконструкція ще одного. Хочу зазначити, що Укргідроенерго розробило велику програму з продовження терміну експлуатації цієї станції. 100 років згідно з нашими національними нормами – граничний термін експлуатації таких споруд. Нами будуть виконані певні заходи, які дадуть можливість й надалі безпечно та надійно експлуатувати ДніпроГЕС, аби вона упродовж наступних декількох десятиліть приносила користь нашій державі. Підкреслюю, що Укргідроенерго до цього питання ставиться з великою відповідальністю, адже ми розуміємо, що це – не лише наш професійний обов’язок, але й обов’язок перед суспільством. Водосховища наших гідроелектростанцій мають загальносуспільне значення: це й джерело води, це й регулювання стоку під час повені, це – основа роботи великої кількості підприємств та забезпечення питною водою населення України.

- Чи варто хвилюватись населенню через загрозу підтоплення у сезон водопілля?

- Наші дамби неодноразово обстежувалися із залученням міжнародних експертів та науковців. Їхній висновок: земляні та бетонні споруди знаходяться у працездатному стані. Хочу підкреслити, що за останні роки за допомогою міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий Банк, Європейський Інвестиційний Банк, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, ми впровадили цікаві й важливі проєкти, серед яких – можливість спостерігати за станом наших споруд за допомогою космічної геодезії. Усі отримані дані ми направляємо нашому генеральному проєктанту в Харків та науковим організаціям, таким, як, скажімо, Львівська політехніка. З цими даними працюють науковці, роблячи певні висновки про стан наших споруд. Підсумовуючи, хочу відповідально заявити: стан гідротехнічних споруд дніпровського та дністровського каскадів водосховищ працездатний.