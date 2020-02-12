Мінекономіки презентувало модель держпідтримки аграріїв

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України презентувало модель державної підтримки АПК у 2020 році, яка розроблялась з урахуванням пропозицій громадськості.

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні презентували модель підтримки агро у 2020. Для нас важливо підтримати українських аграріїв, надати необхідні ресурси для розвитку їх бізнесу. Ми прагнемо зробити так, щоб фермер міг створити нові робочі місця, на яких би працювали українці та отримували за це гідну зарплатню", - наголосив міністр.

За його словами, загалом на державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн.

Серед напрямків, за якими надаватиметься підтримка, урядовець назвав здешевлення кредитів, підтримку галузі тваринництва, розвиток фермерства та кооперативів, а також - підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства.

Милованов повідомив, що модель державної підтримки АПК розроблялась з урахуванням пропозицій громадськості.

"Перед презентацією ми плідно попрацювали разом із ринком: отримали та розглянули понад 90 пропозицій від 45 профільних галузевих асоціацій, громадських організацій та підприємств, провели 31 робочу зустріч. У 2020 рік входимо із прозорою моделлю дійсно потрібних ринку програм підтримки", – зазначив міністр.

За узгодженої позиції влади та учасників галузі було розроблено напрями, суми, а також модель підтримки. Так, передбачається здешевлення кредитів, загалом компенсація за кредитами складе 1,2 млрд грн.

"Вирішуємо проблему дорогих кредитних ресурсів. На що можна взяти кредит? На придбання землі, поточні та капітальні інвестиції та на розвиток тваринництва. Але будуть і обмеження: до 15 млн грн на 1 суб'єкта в тваринництві, до 5 млн грн – на 1 суб'єкта на придбання землі та інші види кредитів; один клієнт – 1 уповноважений банк; компенсація не надаватиметься учасникам програми «Доступні кредити 5,7,9 %», - заявив міністр.

Підтримка галузі тваринництва, за його словами, складе 1 млрд грн.

"Ми будемо відшкодовувати вартість об’єктів, профінансованих за рахунок кредитів. За результатами очікуємо: введення в експлуатацію понад 100 тваринницьких ферм та комплексів, створення 1 700 додаткових робочих місць, виробництво сільськогосподарськими підприємствами молока – на 0,5% та м’яса – на 0,5% (збільшення - ред.)", - повідомив Милованов.

На здешевлення компенсації техніки та обладнання вітчизняного виробництва планується пустити 1 млрд грн.

"Виплатимо те, що недовиплатили у 2019 році. За результатами очікуємо: збільшення обсягів реалізації вітчизняної техніки щонайменше на 15%, надходження податків і зборів у 2020 році від учасників - 2 342,3 млн грн", - наголосив міністр.

Ще 400 млн грн планується пустити на розвиток фермерства та кооперативів.

"Компенсуватимемо витрати, пов’язані з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (100 млн грн), даватимемо фінансову підтримку сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (300 млн грн). Зробимо доплату за напрямами, які не виплачені у 2019 році", - анонсував Милованов.

Крім того, підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства складе також 400 млн грн.