2019-2020 маркетинговий рік відзначився новим рекордом з виробництва та експорту зерна

На цьому під час Міжнародного конгресу з рослинництва TOP CROPS наголосив генеральний директор консалтингової агенції "УкрАгроКонсал" Сергій Феофілов, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Всеукраїнської Аграрної Ради.

Зокрема, різкий ріст експорту пшениці спостерігався саме в першій половині сезону. Основними ринками збуту залишились азійські країни, Єгипет, Бангладеш, Туреччина.

Що стосується ячменю, за першу половину цього сезону Україна вдвічі більше експортувала ніж за весь попередній сезон.

"Наразі ціни на ячмінь хоч і просіли, але знаходяться на порівняно нормальному рівні. Це сталось через перевиробництво ячменю спричинене високими цінами у 2018 році при тому, що об’єм ринку залишився таким же", - пояснив спікер.

Окрім того, експерт прогнозує урожайність кукурудзи в поточному сезоні до 35 млн т, 30 млн з яких відправиться на зовнішні ринки.

Серед основних тенденцій наступного сезону, які впливатимуть на аграрний сектор, експерт вважає впровадження ринку землі. За його прогнозами, земельна реформа визначатиме поведінку і стратегії агровиробництва на наступні 3-4 роки. Разом з тим, гостро буде поставати питання зберігання урожаю, відповідно, побудови елеваторів. Чільне місце у логістиці можуть посісти річкові перевезення. Як зазначив Сергій Феофілов, за підсумками 2019 року річні перевезення досягли 12 млн тонн.

"Якщо приймуть "річковий" закон безумовно вплине на привабливість річкового транспорту як найбільш перспективного", - зазначив експерт.

Нагадаємо, аграріям рекомендують притримати зернові через ірано-американський конфлікт.