В Україні вивчатимуть indoor-фармінг на науковому рівні

Конструкторське бюро IDA на чолі з Алексом Приходько домовилися про співпрацю з дослідниками Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою поглибленого дослідження сфери indoor-фармінгу, яка до цього часу в Україні не вивчалась на науковому рівні.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Smart Oasis Farm.

Indoor-фармінг (дослівно — внутрішнє господарство) — узагальнена назва високоавтоматизованого агропромислового комплексу, розміщеного в спеціально спроєктованій будівлі чи теплиці. Головна відмінність вертикальних ферм від традиційних тепличних господарств — це оптимізований підхід до використання території, вертикальне багатоярусне розміщення насаджень, автономність, можливість вирощувати продукти без ґрунту.

Головною причиною появи таких "багатоповерхових теплиць" вважають постійне зростання кількості населення на планеті, що в майбутньому спровокує нестачу територій для ведення сільського господарства. Indoor-фармінг потенційно може давати високу врожайність, оскільки можна вирахувати час подачі води до рослин, підібрати температуру та інтенсивність освітлення. Інтерес до таких ферм зростає — до 2024 р. очікують збільшення темпів росту ринку на 8,4%.

В Україні на даний час технологія indoor-фармінгу не розвинена, але вже з’являються інноваційні стартапи, які не тільки вирощують овочі та фрукти цим методом, а й виробляють комплектуючі для вертикальних комплексів. Одним з таких є Smart Oasis Farm, яку створила команда українських розробників. Для удосконалення своєї розробки Алекс Приходько домовився про співпрацю з Інститутом біоресурсів та природокористування України, для якого тема indoor-фармінгу, хоча і нова, але перспективно цікава. Адже це дасть можливість не тільки розвивати технологію в Україні, а й готувати спеціалістів у цій сфері. Таким чином, співпраця створить нові робочі місця та дозволить українським науковцям поглиблено вивчити нову перспективну галузь. Для досліджень Інститут отримає контейнер, в якому вже зараз можна вирощувати салати.

Після презентації у Кувейті у січні 2020 р. українські розробники планують презентувати Smart Oasis Farm на Gufood-2020 (Дубай, ОАЕ) та продовжать готуватися до Всесвітньої виставки EXPO-2020 (Дубай, ОАЕ), де представлятимуть Україну у Національному павільйоні.