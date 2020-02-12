ГБО як засіб збагачення?

Олег Диващук, редактор автомобiльної рубрики «Бiзнес”

В груднi скрапленого газа заправили бiльше нiж бензина!Поговоримо!

Газ для автомобілістів, насправдi, дiєвий та чуттєвий засiб економiї. Але, коли скраплений газ купляють як воду, машини везуть с самої Кореї з заводським ГБО i є бум рєєстрацiй ГБО, то це прискорює бажання монополiзувати цей ринок. Як завжди це у нас буває, щоб в вартостi було i “моїх” 100 долярiв. Як ситуація не змiниться, то ми ще про це поговоримо з МВС та Мiнiнфраструктури! Коли Ви останнiй раз реєстрували авто з ГБО? Поговоримо!