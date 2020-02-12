Уроки примусу до пенсійного щастя

Олег Лиховид

Авто як символ статусу? Чи ні?

Олег Диващук

Від поля до порту: як зміниться…

Іван Кунь

Очікуйте помірну девальвацію курсу до 26,0…

Максим Пархоменко

Чому держава має передати на приватизацію…

Олександр Гладушко

МФО: За останні 4 роки попит…

Олександр Холод

Що відбувається з ціною в новобудовах…

Вікторія Берещак

Я оголосив війну корупціонерам у владі…

Віталій Ільченко

Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

12
Ср., лют.
13 Нові матеріали

ГБО як засіб збагачення?

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Олег Диващук, редактор автомобiльної рубрики «Бiзнес”

В груднi скрапленого газа заправили бiльше нiж бензина!Поговоримо!

 

Газ для автомобілістів, насправдi, дiєвий та чуттєвий засiб економiї. Але, коли скраплений газ купляють як воду, машини везуть с самої Кореї з заводським ГБО i є бум рєєстрацiй ГБО, то це прискорює бажання монополiзувати цей ринок. Як завжди це у нас буває, щоб в вартостi було i  “моїх” 100 долярiв. Як ситуація не змiниться, то ми ще про це поговоримо з МВС та Мiнiнфраструктури! Коли Ви останнiй раз реєстрували авто з ГБО? Поговоримо!