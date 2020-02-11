Укргазбанк зробив офіційну заяву щодо розслідування правоохоронцями діяльності ПАТ “Київметробуд”

Укргазбанк надає всебічне сприяння працівникам правоохоронних органів для об’єктивного розслідування в рамках кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами під час будівництва метро на Виноградарь. Проте процесуальні дії жодним чином не стосуються операційної діяльності банку та його співробітників. Відділення Укргазбанку банку працюють у звичайному режимі.

Про це Бізнес стало відомо з повідомлення на сайті Укргазбанку.

В банку підтвердили, що сьогодні, 11 лютого 2020 року, в деяких відділеннях Укргазбанку проводяться слідчі дії працівниками Генеральної прокуратури та СБУ в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ “Київметробуд” та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва “Сирецько-Печерської” дільниці метрополітену.

«Банк надає всебічне сприяння працівникам правоохоронних органів для об’єктивного та неупередженого розслідування справи в рамках вищезгаданого кримінального провадження щодо діяльності ПАТ “Київметробуд”, – підкреслено в заяві Укргазбанку.

Також в заяві наголошується, що зазначені процесуальні дії жодним чином не стосуються операційної діяльності банку та його співробітників.

Відділення Укргазбанку працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше Бізнес повідомляв, що Офіс Генерального прокурора, слідчі та оперативні працівники СБУ здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ “Київметробуд”, їх посадових осіб, а також відділеннях АБ “Укргазбанку” та ряду приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метро на Виноградарь.