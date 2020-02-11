Україна стане світовим лідером за зростанням виробництва курятини

Аналітики прогнозують, що темп зростання виробництва м’яса птиці зросте на 8,61%, (кількість продукції - 1,45 млн т) — це зробить Україну лідером за зростанням виробництва курятини у 2020 році.

Про це повідомив міністр економрозвитку Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає БІЗНЕС

"Є чим пишатись. У 2020-му році Україна стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини..….Україна традиційно у ТОПі країн-експортерів продукції АПК: ми є найбільшим експортером олії, займаємо другу позицію у світі по експорту ячменя, четверте - по кукурудзі. Входимо у десятку по пшениці, вершковому маслу, насінню олійних. По мясу птиці - займаємо сьоме місце", – написав міністр.

Милованов заявив, що докладніше про стан експорту в АПК та динаміці розвитку сектору незабаром говоритиме під час звіту на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

нагадаємо, Україна увійшла в п'ятірку світових експортерів курятини.