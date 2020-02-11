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Зеленський доручив за півроку знизити іпотечні ставки до 10%

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Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", іноформує БІЗНЕС.

"Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реально", - заявив Зеленський.

За його словами, здешевлення іпотеки - одне з двох основних завдань, які ставляться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу та повернення тих, хто виїхав з країни. Іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.

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"Повинно бути поліпшення цієї системи, ослаблення податкової політики. І далі - щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в державу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що  паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів, а завдання їхнього залучення також поставлено Мінфіну і Нацбанку. "Уже зроблено дві програми на збереження і залучення інвестицій: в 10+ і 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати", - зазначив президент.

Відповідно до Звіту про фінансову стабільність НБУ за грудень 2019 року, іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками на той момент пропонували 7 банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.

Нагадаємо, зниження облікової ставки НБУ до 11 % – сигнал до запуску доступної іпотеки.

Володимир Зеленський іпотека