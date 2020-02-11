Ще більше можливостей! Кредитування аграріїв від 0,01%

Важливо, щоб затрати, вкладені у кожен гектар поля, повернулися із прибутком. Розрахувати рентабельність агровиробництва в умовах непередбачуваності світових цін на зерно та постійного ризику коливання курсів валют надзвичайно важко. А тому партнерські програми кредитування, які дозволяють швидко отримати кошти на вигідних умовах, стають дуже важливими.

Розуміючи це, компанія ALFA Smart Agro та два провідні банки України – ОТП Банк та ПроКредит Банк – пропонують аграріям вигідні умови кредитування.

Умови партнерської програми кредитування ОТП Банк

Якщо за стандартними умовами співпраці з агровиробниками ставка кредитування ОТП Банк становить 19-20%, то за партнерською програмою з ALFA Smart Agro аграрії можуть отримати кредит зі ставкою від 0,01% в залежності від строку погашення кредиту. Рішення про фінансування приймається протягом 1 дня, а отримати кошти аграрії можуть вже за 8-9 днів.

Умови партнерської програми кредитування ПроКредит Банк

Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом від ПроКредит Банк становить від 3 до 9,5% і залежить від строку кредитування. Мінімальну ставку (3%) сплачуватимуть агровиробники, які погасять кредит за 6 місяців. Максимальна ставка нараховується при кредитуванні на 1 рік. За індивідуальними умовами банк розглядає можливість фінансування в іноземній валюті.

«Ми постійно працюємо над розширенням можливостей для своїх клієнтів як у виробництві більш якісних і ефективних ЗЗР, так і в формуванні вигідних умов для їх придбання. Партнерські програми ALFA Smart Agro враховують актуальні потреби аграріїв та відкривають нові можливості для підвищення рентабельності агровиробництва», – сказала Тетяна Мосендз, комерційний директор ALFA Smart Agro.

Детальні умови кредитних програм читайте за посиланням: http://alfasmartagro.com/upload/kredit_program.pdf

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ALFA Smart Agro – провідний виробник засобів захисту рослин та мікродобрив, входить до топ-5 лідерів ринку України. У портфелі компанії представлені більше 70 продуктів – інноваційних рішень, які вирізняються високою ефективністю і повністю відповідають концепції розумної агрономії. Велика кількість препаратів, створених ALFA Smart Agro, не мають аналогів в Україні. Розробка, виробництво і контроль якості продукції ALFA Smart Agro відбуваються в повній відповідності до світових стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001.