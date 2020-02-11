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Зеленський звільнив Богдана і вже знайшов йому заміну

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Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Відповідний указ №46/2020 оприлюднений на сайті президента, інформує БІЗНЕС.

Іншим указом №48/2020 на цю посаду замість Богдана Зеленский призначив Андрія Єрмака, якого перед цим звільнив з поста помічника президента України.

Нагадаємо, Зеленський 21 травня 2019 року призначив Андрія Богдана главою Адміністрації Президента, який потім було перейменовано в Офіс Президента.

Богдан, зокрема, був юридичним радником Зеленського під час виборчої президентської кампанії.

Нещодавно у ЗМІ почала з’являтися інформація про конфлікт між Богданом та Єрмаком через розбіжності в поглядах на політику Офісу Президента. Єрмак наявність конфлікту з Богданом заперечив, зазначивши, що у нього з усіма членами президентської команди шанобливі робочі взаємини.

звільнив Богдана