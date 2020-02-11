Нардепам пропонують зменшити ПДВ до 15%

Відповідний законопроект № 2757-1 зареєстровано у ВР, повідомляє БІЗНЕС.

"Не дивлячись на те, що ПДВ забезпечує найбільші надходження до державного бюджету, цей податок несе певні негативні наслідки для економіки. Зниження ставки з податку на додану вартість буде сприяти збільшенню обсягів реалізації за рахунок зниження цін, що призведе до прискорення кругообігу фінансових ресурсів, що вкрай важливо для ефективного функціонування фінансової системи. За нашими розрахунками поступове зниження ставки податку до 15% на протязі п’яти років, мінімізує втрати бюджету у короткостроковому періоді, а у середньо- та довгостроковій перспективі дозволить компенсувати зазначені втрати, стимулює обіг фінансових ресурсів, а також забезпечить для кінцевих споживачів товари та послуги за більш низькими цінами. Прийняття законопроєкту сприятиме цьому", – зазначається у пояснювальній записці до закону.

Автор проєкту вважає, що його ухвалення сприятиме зниженню цін для кінцевого споживача, та матиме позитивний ефект на внутрішнє виробництво та економічний розвиток, зростання валового внутрішнього продукту, а також збільшення залучення в обіг коштів у суб'єктів економічної діяльності.

Таке зниження має відбуватися поступово:

з 1 січня 2021 - 19 %;

з 1 січня 2022 - 18 %;

з 1 січня 2023 року - 17 %;

з 1 січня 2024 - 16 %;

з 1 січня 2025 року - 15 %.

За підрахунками авторів законопроєкту різке зменшення ставки податку на додану вартість з 20 до 17% вже у 2021 році призведе до ненадходження в державний бюджет близько 79 млрд грн.

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