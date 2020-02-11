Комерцiйнi Renault – висновки за 2019 рiк та новi можливостi трансформацiї

Ринок легких вантажівок має великий потенціал. Маємо його дослiдити!

Легких вантажiвок Renault в свiтi продано більш 600 тис авто за 2019 рiк. З них, 356 тис авто в Европi. В Українi ринок легких вантажівок складає 8000 авто по 2019 року, з них 2300 Renault.

Доля Renault в Українi зросла до 28%. В своїх сегментах Master(396), Traffic (188)та Kangoo!1682) лiдери. Презентованi новинки Traffic та Мaster отримали нові екстер’єр та iнтер’єр. Master отримав можливiсть вибiра приводу – заднiй або переднiй, вантажопідйомність 1,4-2,2 тони, довжина груза – 2,5-4,4 м, корисний об’єм 8-17 м3. Є три двигуна на вибiр – 125,150 чи 165 к.с. Безпеку забезпечують ABS, ESP та інші системи безпеки.

Новий Traffiс має на вибiр 115 та 140 сильнi мотори. Кiлькiсть місць можлива – 5,6,8,9.

Також покупцям на вибiр надається можливість вибору від 4 виробникiв обладнання – REFORM (броньовані автомобілі ), CITIUS( швидка допомога, транспорт для людей з

обмеженими можливостями, броньовані автомобілі) ,POLYCAR (бортова платформа, фургон великого об єму , ізотермічний фургон), BUDDA(бортова платформа, фургон великого об єму , ізотермічний фургон, рефрижератор,евакуатор). Автомобiлi продемонструють на КАРАВАН ШОУ 2020 в березнi.

Бренд Budda – це новий проект компанiї «Автологiстика». Iнiцатором проекта є Павло Гайдай та його команда, якi побачили потенцiал в ринку переобладнань вантажних та вантажно-пассажирських авто. Обсяг ринку – 11,5-12,5 тис комерційних авто в рік. З них – 2-3 тис. переобладнань. Можливо, 500 – Renault. З новим VINом можна отримати транспортний засiб з евакуатором,iзотермiчний чи рефрижераторний фургон,бортову платформу. Додаткове обладнання тоже має бути – гідроборт, спойлер, спальна кабіна, холодильник. Гарантiя на вирiб – 3 роки. В планах Budda – виготовлення мікроавтобусів для людей з обмеженими можливостями. Гендиректор «Рено Україна” Франсуа Марiотт, який в свiй час запускав в виробництво Master та Traffiс, має надiю, що клiєнт може замовити у дилера те, що йому потрiбно.