2020 рік на ринку житла відзначатиметься зростом вимог покупця до якості інфраструктурної складової житлових комплексів. Девелопери будуть ретельніше планувати інфраструктуру ЖК та уважніше ставитись до виконання планів з її реалізації.

Про це повідомила керуюча партнерка Спільноти девелоперів житла (RED Community) Тетяна Шульга-Забєльська, передає БІЗНЕС.

На думку експертки, у 2020 році триватиме посилення конкуренції між забудовниками за гроші покупця, що проявлятиметься не стільки у дисконтних “війнах”, скільки в покращенні якості проектів, сервісів на етапі купівлі, і особливо, сервісів для жителів майбутнього ЖК. "Також сильною залишиться інвестиційна складова в структурі угод на купівлю. Житло поки залишається одним з найпривабливіших для українців інструментів інвестування. Наразі дохідність від здачі квартир в оренду становить 7-10% на рік", – зауважила Тетяна Шульга-Забєльська.

У свою чергу комерційний директор ІБК "ОБРІЙ", Олеся Перчак, повідомила, що у другій половині січня спостерігалося суттєве пожвавлення потенційних покупців: середній показник дзвінків до відділів продажів київських забудовників, порівняно з груднем, збільшився в середньому на 15%, що є абсолютно притомним для початку року. "У 2020 році попит на об’єкти житлової нерухомості, як і торік, в основному, базуватиметься на показнику ліквідності та високої інвестиційної привабливості об’єктів", – зазначила пані Перчак.

Як правило, інвестиційно привабливими є об’єкти з унікальною інфраструктурою, унікальним місцерозташуванням (наприклад, біля станції метро або в центральній частині міста, що дає змогу досягти ліквідності за рахунок певних характеристик), або ж проєкти комплексної забудови.

За свідченням Олесі Перчак, інтерес до об’єктів комплексної забудови, як і раніше, залишається основною тенденцією на ринку житлової нерухомості. Покупці прагнуть мати "під рукою" всю необхідну для комфортного життя інфраструктуру. Саме цей показник, вважає експертка, є одним з ключових для всіх сегментів споживачів: тих, хто приглядає об’єкти для особистого проживання, а також з інвестиційною метою. Наявність розвиненої інфраструктури значно підвищує ліквідність об’єкта.

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Рухаємось далі

За її даними, наразі 50% угод на первинному ринку укладається і інвестиційною метою, а решта 50% – для особистого проживання. Порівняно з 2018 роком кількість продажів саме з інвестиційною метою суттєво не змінилася.

"Показник інвестиційної привабливості об’єктів є суттєвим насамперед для осіб, які купують об’єкти для отримання пасивного прибутку від здачі об’єктів в оренду чи перепродажу. Вони ретельно слідкують за ринком, за новими проєктами, оцінюють ліквідність і обирають саме ті, що відповідають їхнім очікуванням від майбутньої рентабельності", – наголосила Олеся Перчак.

Щодо цін на “квадрати”: на думку керівника проєктів компанії Strakhovskyi Group, Анни Страховської, вартість житла у 2020 році залежатиме як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів. "Якщо гривня залишатиметься міцною, а вартість будівельних матеріалів зростатиме, то забудовник, попри існуючий попит, навряд чи знижуватиме ціни. Наразі у більшості компаній досягнути гранична межа рентабельності, що становить 25%", – повідомила паня Страховська.

В свою чергу, Надія Ляшко, керівник відділу продажу ЖК Bavaria City, зазначила, що в передмісті Києва у 2020 році найбільш затребуваними будуть житлові комплекси комфорт-класу, а також таунхауси. "Таунхаус коштує на 35-40% дешевше, ніж приватний будинок, а його власники мають всі переваги заміського будинку: вільні планування, великі кухні-студії з виходом в свій дворик, свої паркувальні місця перед будинком", – зазначила пані Ляшко.

На її погляд, у Київській області також користуватиметься попитом формат житла, який ближче до бізнес-класу. Адже співвідношення ціни на смарт-квартири в Києві та квартири бізнес-класу за містом приблизно однакове. Тому у 2020 році покупець обиратиме зручну локацію або вищий клас житла.

Довідка:

Спільнота девелоперів житла (RED Community) була створена в 2017 р. Головне завдання спільноти - сприяння розвитку ринку житла та створенню якісних проєктів. Наразі організація об'єднує близько 30 компаній-девелоперів.