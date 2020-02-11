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На ОПЗ представили нового керівника

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Колективу ПАТ "Одеський припортовий завод" було представлено нового виконувача обов'язків голови правління підприємства Миколу Синицю.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, інформує БІЗНЕС.

Зступник Голови Фонду державного майна України Сергій Ігнатовський наголосив, що ОПЗ має стати одним із найбільших платників податків в області та отримати статус одного з промислових гігантів України. Наразі ФДМУ розробляє механізми реструктуризації боргу підприємства перед кредиторами для подальшого розрахунку.

Проблема заборгованостей не вплине на виробничий процес, акцентував Ігнатовський. Він нагадав, що тривалий час завод був об’єктом суперечок між різними фінансово-політичними групами, які періодично блокували його роботу. Мета Фонду державного майна – викорінення подібних практик та недопущення олігархічних груп до ресурсів та важелів управління ОПЗ.

Заступник голови ФДМУ запевнив, що держава не допустить реалізації ризиків, пов’язаних із приватизацією підприємства.

"Існують побоювання, що після приватизації завод буде порізаний на металобрухт. Поспішаю розвіяти ці страхи – держава буде пильно стежити за дотриманням інвестиційного договору і здійснюватиме передбачені законами заходи у разі його порушення", - запевнив посадовець.

Нагадаємо:

ОПЗ представили нового керівника