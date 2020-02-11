"Зарплатне рабство" може зникнути вже у травні — Дубілет

Національний банк оприлюднив проєкт постанови, у разі ухвалення якого "зарплатного рабства" не буде вже у травні.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Telegram, інформує БІЗНЕС.

"Наша робота по боротьбі з зарплатним рабством наближається до фінішної прямої. НБУ опублікував проєкт постанови", – написав він.

Дубілет нагадав, що бухгалтери підприємств часто не дозволяють працівникам вільно обирати банк для отримання зарплати. Зазначена ж постанова дасть змогу визначати номер рахунку (IBAN) будь-якого банку у відомості без "зайвих рухів" з боку бухгалтерії.

"Коли постанова буде прийнята, це буде серйозний крок для розвитку конкуренції у банківській сфері. Якщо все піде за планом, рабства не буде вже у травні", - зазначив міністр Кабміну.

Як повідомлялося, проєкт постанови правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" був запропонований для громадського обговорення. Він дасть змогу працюючим громадянам реалізувати право самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати або винагороди за виконану роботу.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 10 березня 2020 року.

Нагадаємо,в Україні планували ліквідувати "зарплатне рабство".