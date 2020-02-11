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"Зарплатне рабство" може зникнути вже у травні — Дубілет

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Національний банк оприлюднив проєкт постанови, у разі ухвалення якого "зарплатного рабства" не буде вже у травні.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Telegram, інформує БІЗНЕС.

"Наша робота по боротьбі з зарплатним рабством наближається до фінішної прямої. НБУ опублікував проєкт постанови", – написав він.

Дубілет нагадав, що бухгалтери підприємств часто не дозволяють працівникам вільно обирати банк для отримання зарплати. Зазначена ж постанова дасть змогу визначати номер рахунку (IBAN) будь-якого банку у відомості без "зайвих рухів" з боку бухгалтерії.

"Коли постанова буде прийнята, це буде серйозний крок для розвитку конкуренції у банківській сфері. Якщо все піде за планом, рабства не буде вже у травні", - зазначив міністр Кабміну.

Як повідомлялося, проєкт постанови правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" був запропонований для громадського обговорення. Він дасть змогу працюючим громадянам реалізувати право самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати або винагороди за виконану роботу.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 10 березня 2020 року.

Нагадаємо,в Україні планували ліквідувати "зарплатне рабство".

Нацбанк Дмитро Дубілет зарплатне рабство