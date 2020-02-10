В Україні продовжує зростати кількість зареєстрованих ФОПів

На початок 2020 року кількість зареєстрованих фізосіб-підприємців в Україні становила 1885,9 тисяч осіб - це на 19,8 тисяч більше, ніж на початок 2019 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Зокрема, суттєво зросла кількість ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Загалом, порівняно з минулим роком, спрощенців побільшало майже на 93,8 тис. осіб. Так, якщо на 1 січня 2019 року на спрощеній системі оподаткування перебувало 1,39 млн осіб, то на 1 липня 2019 року їхня кількість знизилася до 1,36 млн платників. Втім вже на 1 січня цього року відбулося зростання до 1,5 млн підприємців. При цьому третю групу обрали 596 тис. осіб, що на 79 тис. більше, ніж на 1 січня попереднього року.

У податковій зазначають, що відповідно спостерігається позитивна динаміка росту бюджетних надходжень від єдиного податку. Так, у 2019 році платниками було сплачено 24,95 млрд грн єдиного податку, що на 25,5 % більше, ніж у 2018 році.

"Ці цифри свідчать про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу на спрощеній системі, і, відповідно, збільшення надходжень до бюджету від єдиного податку. Зі свого боку, податкова служба й надалі покращуватиме якість податкового сервісу, у тому числі й розширення переліку та якості електронних послуг", – зазначив Голова ДПС Сергій Верланов.

Так, зокрема, планується надання можливості для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційної системи направити заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, подати запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та отримати витяг з реєстру платників єдиного податку.