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Суд розблокував приватизацію "Центренерго"

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Господарський суд Києва задовольнив клопотання Фонду державного майна та розблокував приватизацію "Центренерго".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Фонду з посиланням на рішення суду від 6 лютого.

Зазначається, що заборону проводити приватизацію "Центренерго" наклав Господарський суд Києва за позовом компанії "Укрдонінвест". Фонд держмайна у відповідь подав клопотання про скасування цієї заборони, адже у січні 2020 року вже почав готуватися до приватизації "Центренерго".

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"У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об'єктів великої приватизації", — додають у Фонді держмайна.

Нагадаємо:

  • У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
  • 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.
  • 28 жовтня президент підписав закон про скасування переліку об'єктів заборонених на приватизацію.
велика приватизація Центренерго