Суд розблокував приватизацію "Центренерго"

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Фонду з посиланням на рішення суду від 6 лютого.

Зазначається, що заборону проводити приватизацію "Центренерго" наклав Господарський суд Києва за позовом компанії "Укрдонінвест". Фонд держмайна у відповідь подав клопотання про скасування цієї заборони, адже у січні 2020 року вже почав готуватися до приватизації "Центренерго".

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"У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об'єктів великої приватизації", — додають у Фонді держмайна.

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