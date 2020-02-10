З Інгулецького ГЗК стягнули майже 84 млн податків 

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, пише БІЗНЕС.

"Офіс Генерального прокурора забезпечив сплату 83 млн 826 тис грн податків ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, службові особи вказаного товариства в період з січня 2013 по грудень 2015 року шляхом документального відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємством з ознаками "фіктивності" ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків) триває.