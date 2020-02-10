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З Інгулецького ГЗК стягнули майже 84 млн податків 

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 ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" зобов'язали сплатити 83 мільйони 826 тисяч гривень податків.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, пише БІЗНЕС.

"Офіс Генерального прокурора забезпечив сплату 83 млн 826 тис грн податків ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, службові особи вказаного товариства в період з січня 2013 по грудень 2015 року шляхом документального відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємством з ознаками "фіктивності" ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків) триває.

податки Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат