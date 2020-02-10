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Ще п'ять банків планують видавати бізнесу кредити під 5-7-9%

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Рада Фонду розвитку підприємництва невдовзі розгляне заявки від 5 банків, як потенційних уповноважених банків щодо забезпечення доступними кредитами 5-7-9% малих підприємців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає БІЗНЕС.

"5 банків саме зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті Радою Фонду як потенційні уповноважені банки (в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" – ред.)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

До державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже приєднались 4 держбанки.

Нагадаємо:

 

 

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