Ще п'ять банків планують видавати бізнесу кредити під 5-7-9%

Рада Фонду розвитку підприємництва невдовзі розгляне заявки від 5 банків, як потенційних уповноважених банків щодо забезпечення доступними кредитами 5-7-9% малих підприємців.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає БІЗНЕС.
"5 банків саме зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті Радою Фонду як потенційні уповноважені банки (в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" – ред.)", - йдеться в повідомленні.
За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
До державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже приєднались 4 держбанки.
Нагадаємо:
- 20 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала ініціативу направити 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні, а 21 січня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.
- Згідно з дослідженням НБУ, банки очікують рекордного зростання кредитування бізнесу і споживачів.
- Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, в Україні 52% підприємців вважають, що кредитування — це досить дорого і складно.