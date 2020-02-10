Ukrainian Startup Fund: Названо українські стартапи, які отримають державне фінансування

Вісім вітчизняних стартапів отримають в цілому близько 9 мільйонів гривень держпідтримки. Про це в своєму Telegram-каналі написав прем'єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

За його словами засідання наглядової ради Фонду тривало 24 години.

Переможці пітчингу діляться на дві категорії: seed-гранти (1 млн 250 тис грн або близько $50.000) отримають розробники вже створених продуктів, що вимагають розширення і підтримки; pre-seed гранти (625 тис грн або $ 25.000) будуть надані розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту.

Seed-гранти отримають:

AeroDrone — комплексні рішення на базі безпілотних літаків;

GeoDesign info — аналітичний онлайн-центр;

BIOC — технологія нанополімерізаціі для отримання біопластику;

FieldBI — аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;

Правомен — автоматизований помічник з побутових юридичних питань для допомоги населенню;

Framiore — бренд одягу з власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

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Pre-seed гранти отримають:

Pytag — торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;

BioBin — мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище.

Олексій Гончарук зазначив, що фінансування стартапи отримають вже через тиждень.

У той же час УФС приймає заявки на новий пітчинг, який відбудеться в березні.

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