Нацбанк дозволив іноземним банкам купівлю-продаж гривні за кордоном

Для підвищення інвестиційної привабливості України Національний банк розширив можливості іноземних банків з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, повідомляє БІЗНЕС

"З цією метою уточнено визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок", які є базовими при здійсненні торгівлі іноземною валютою", - йдеться в повідомленні.

Заазначається, що завдяки цим уточненням "іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти відповідно до договорів, укладених за межами України, з використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках".

Тож відтепер іноземні банки матимуть можливість не тільки укладати договори з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), а й проводити такі операції між собою, розраховуючись через кореспондентські рахунки в українських банках.

На думку НБУ, таке рішення сприятиме зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилюватиме привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України №16 від 06 лютого 2020 року і набувають чинності 8 лютого.