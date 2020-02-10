Україну визнали одним із провідних виробників овочів і фруктів у Європі

Україна є одним з провідних виробників фруктів і овочів у своєму регіоні, а по деяких позиціях – і в глобальному вимірі.

Такі дані містяться у Європейському статистичному довіднику-2020 "Найважливіші європейські ринки з точки зору FRUIT LOGISTICA", передає БІЗНЕС

"Україна є одним із найбільших виробників овочів і фруктів у Східній Європі. Вона посідає третє місце з виробництва яблук в регіоні, після Польщі та Росії, а також входить у трійку світових виробників черешень та смородини", - йдеться у довіднику.

У 2016 році Україна імпортувала свіжих овочів і фруктів на 443 млн євро, у 2019 – уже на 550 млн, а експортувала відповідно на 38 млн і 65 млн. Торговельний дефіцит при цьому збільшився з 405 млн до 485 млн євро.

Зокрема, у період з 2016 до 2019 року експорт Україною свіжих фруктів майже подвоївся з 40 тис. тонн до 88 тис. тонн. Основними позиціями українського фруктового експорту є яблука та кавуни. Але якщо продаж перших зростав за відповідний період дуже стрімко (з 14 до 50 тис. тонн), то по кавунах цифра залишається майже стабільною навіть з легким пониженням (21 тис. і 20 тис. тонн відповідно).

Водночас експорт свіжих овочів упав з 65 тис. тонн до 55 тис. тонн. Збільшилися лише продажі цибулі (з 14 до 20 тис. тонн).

Імпорт свіжих фруктів Україною виріс з 2016 по 2019 рік з 636 до 750 тис. тонн. Це переважно банани, цитрусові та хурма.

Що стосується овочів, то їх імпорт збільшився з 89 тис. до 120 тис. тонн. У топ-трійку товарних позицій входять томати, цибуля та огірки.

Основними постачальниками свіжих овочів і фруктів в Україну є Туреччина, Еквадор, Коста Ріка, Єгипет, Греція, Іспанія.

У довіднику зазначається, що на відміну від світового ринку свіжих продуктів, де Україна тільки но починає формувати свою репутацію, перероблені фрукти та овочі вже давно стали "сильною стороною" країни у всьому світі.

Нагадаємо, українські банки приглядаються до садівництва та овочеводства.