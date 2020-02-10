У НБУ розповіли, що найбільше у роботі банків дратує українців

Торік до Національного банку України надійшло майже 17 тис. звернень громадян зі скаргами на роботу банків, близько третини з них стосуються відносин у сфері кредитів.

Про це повідомляє НБУ, інформує БІЗНЕС.

"У 2019 році до Національного банку надійшло майже 17 тис. звернень громадян. Це на 25% більше, ніж роком раніше... Більшість звернень, які опрацював новий підрозділ, стосуються відносин споживачів фінансових послуг та банків за кредитними договорами (33%), роботи платіжних систем та розрахунків (25%), обслуговування в банках (10%), відносин із небанківськими установами (7%)", - ідеться в повідомленні.

67% звернень містили ознаки порушень прав споживачів. Серед них: оманлива реклама депозитів, різні відсоткові ставки у договорі та під час фактичного розрахунку, збільшення кредитного ліміту для погашення попереднього боргу, самовільне списання коштів із зарплати чи інших нарахувань у рахунок погашення боргу, продовження депозиту без погодження зі споживачем тощо.

Загалом НБУ отримав звернення щодо 53 банків. Як повідомлялося, протягом 2018 року до Національного банку надійшло 13,3 тис. звернень громадян.

Нагадаємо, НБУ зобов’язав банки розкривати всі умови кредитів.