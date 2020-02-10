За вихідні: "велике будівництво", криміналізація контрабанди та "антикризовий" пакет від Милованова

Гончарук анонсував старт програми "Велике будівництво"

Голови облдержадміністрацій відповідальні за своєчасний старт і реалізацію проєкту інфраструктурної модернізації України "Велике будівництво", який почнеться в березні 2020 року.

Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА, передає БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

"Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Головна задача керівників ОДА — це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на містах", — сказав Гончарук.

Він також розкрив деталі програми. У кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати протягом року.

До 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном в рамках ДФРР, який для багатьох є основним джерелом фінансування.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.

З усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг, наголосив прем’єр. Ще 13 планів областей — в процесі узгодження. Решта шість областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати.

Голова уряду додав, що до наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них.

Нефьодов хоче криміналізувати контрабанду



У Державній митній службі спільно з Міністерством юстиції працюють над текстом законопроєкту щодо криміналізації контрабанди.

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає БІЗНЕС.

"Ми прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Наразі спілкуємося з Мін'юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, бо адміністративне провадження проходить значно швидше, ніж кримінальне. Кримінальне провадження дійсно йде роками. Там зовсім інші стандарти доведення. Тому є позиція, що в наших специфічних реаліях з нашими специфічними судами зміни можуть призвести до того, що на папері все виглядатиме жорсткіше (посадити, конфіскувати), але в реальності отримаємо гірші результати", – сказав Нефьодов.

За його словами, кримінальна відповідальність має застосовуватись до достатньо високого порогу контрабанди. "Якщо, приміром, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Тільки в разі, якщо везуть комерційну партію, приміром на мільйон доларів, отут уже має бути кримінальне покарання. Ми вже підготували по криміналізації один законопроєкт. Отримали зауваження і зараз працюємо з ЄС, щоб підготувати другу ітерацію законопроєкту. Наскільки мені відомо, Офіс президента підтримує таку позицію", – зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, ДМС сконцентрувалася на трьох основних напрямках боротьби з контрабандою.

Милованов запропонував "антикризовий" пакет для економіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства запропонувало пакет антикризових заходів для економіки.

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає БІЗНЕС.

"Ми запропонували пакет антикризових заходів. Головна пропозиція - розглянути можливість розширення фінансування програм та напрямків у розмірі 20 млрд грн, зокрема, на стимулювання напрямків транспортної інфраструктури, програми фінансової підтримки, секторальні програми виробництва, розвиток оборонно-промислового комплексу", - сказав він.

За його словами, міністерство створює Координаційний центр з питань промисловості за участі галузевих об’єднань, окремих великих підприємств, аналітичних центрів, органів державної влади, напрацьовуються можливі програми підтримки.

"Я попросив членів комітету підтримати наші законотворчі ініціативи та продовжити спільну роботу. Я вдячний комітету за партнерство та спільну роботу. Зараз парламент, уряд, профільний комітет працюють разом як одна команда. Це безпрецедентно", - зазначив він.

Він наголосив, що за підсумком року, економіка продовжила зростати. "Були умови, які позначились на її розвитку: війна на Сході країни, переорієнтація ринків збуту, протекціоністська політика США, недоінвестованість, високий рівень зносу основних засобів. У промисловості ми входимо у фазу зростання циклу. Вже у січні з'явилися ознаки відновлення металургії", - зазначив він.

Милованов зазначив, що Україні критично потрібні інвестиції та оновлення основних засобів. Загальний обсяг необхідних інвестицій в країну - 50 млрд дол США. Це дозволить створити нові робочі місця та дати українцям можливість заробляти більше.

"Є 3 головні виклики для нашої промисловості: застарілі основні засоби, переорієнтація ринків збуту та запровадження carbon border tax в Євросоюзі. Якщо порівнювати ступінь зносу основних засобів в Україні та сусідніх країнах, то у нас він майже у 2 рази вищий ніж у Словаччині, відповідно, 60,6% та 35,5%. А в промисловості цей показник становить 66%. Економіка переорієнтовується на нові ринки: ми втратили ринок збуту в РФ, наприклад, лише по машинобудуванню експорт в РФ знизився з 2013 по 2019 рік з 5,5 млрд дол США до менш ніж 1 млрд дол США. Лише частково це компенсується нарощенням експорту продукції машинобудування до країн ЄС з 2 млрд дол США у 2013 році до 3 млрд США у 2019 році. Але подальше нарощення експорту до ЄС - під загрозою, адже через запровадження ЄС протекціоністського інструменту carbon border tax вітчизняні виробники отримають збитки та втратять конкурентоспроможність", - зазначив він.

Коронавірус спричинив форс-мажор на сировинних ринках

Китайські покупці міді скасовують або просять про перенесення терміну поставки металу з-за кордону, посилаючись на форс-мажорні обставини. Трейдери просять своїх постачальників в різних країнах світу скасувати або відкласти поставки міді.

Про це повідомляє Financial Times, передає БІЗНЕС.

"Коронавірус здійснив величезний вплив на попит на мідь, оскільки компанії, що займаються обробкою металу, припинили купувати сировину", – сказав один з менеджерів трейдингової компанії Guangzhou Zhongshan Trade на умовах анонімності.

Так, компанія на цьому тижні попросила постачальників з Чилі та Сомалі відстрочити поставки близько 500 тонн міді загальною вартістю 25 млн юанів (3,57 млн ​​доларів), принаймні, на тиждень.

Компанія також скасувала попередній контракт з сомалійським постачальником і припинила оформляти нові замовлення. "Епідемія – це проблема не тільки Китаю, це глобальна проблема", – каже менеджер.

За його словами, ділова активність в порту Гуанчжоу, де зосереджена сировинна торгівля, різко знизилася за останній час.

Трейдери, що працюють в Гуанчжоу, повідомили, що найближчим часом ще близько десяти китайських трейдерів можуть оголосити про форс-мажорні обставини для скасування контрактів на імпорт міді.

Китайські покупці зрідженого природного газу також розглядають можливість того, щоб скористатися пунктом про форс-мажорні обставини для скасування контрактів.

Попит на мідь вважається барометром стану світової економіки, і його падіння говорить про серйозні наслідки поширення китайського коронавірусу для економічного підйому, зазначає видання.

Спроби влади КНР стримати поширення коронавірусу – від обмеження дорожнього трафіку до продовження періоду святкування Нового року за місячним календарем – негативно позначилися на промисловій активності, що, ймовірно, призведе до істотного послаблення темпів зростання китайської економіки.

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