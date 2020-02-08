Кросовер без рамок

Перший кросовер вiдAston Martin. Його досить давно чекали. I нарештi!

Единий дилер Aston Martin в Українi “АВТ БАВАРIЯ” знайомить сьогоднi в ЦУМi пресу та обраних прихильникiв бренда з кросовером Aston Martin DBX. Під капотом в нього 4-літровий V8 Twin Turbo потужністю 550 л.с. і крутним моментом, 700 Нм при 2200-5000 про/хв. Трансмiсiя – 9-ступеневий автомат. Двигун виробництва AMG потужнicтю 550 к.с.. З нуля до "сотні" - 4,5 с. Двері без рамок, як у спорткарiв Aston Martin . Клiренс 235 мм.Усередині - 10-дюймовий TFT- дисплей для пасажирiв. Базова цiна – вiд 215000 евро, а в повнiй комплектацiї 248500 евро. В «базi» -- панорамний скляний дах, 12 дюймовий дисплей для водiя, супутникова навігація, обивка стелi алькантарою, контроль сліпих зон, 360 камери i багато іншого. Максимальна швидкість 291 км на годину. Першi авто приїдуть в квiтнi-травнi. Серед його конкурентів - Porsche Cayenne Turbo, Maserati Levante Trofeo, Bentley Bentayga і,навiть, Mercedes - Benz G63 AMG. Плану продаж нема, але є бажання «значно наростити кiлькiсть продажів бренду в Українi». Пряма, але влучна цитата представника заводу. Завод в цьому роцi планує випустити до 4000 авто цієї моделi. Е думка, що Україна займе певну частину виробництва своїмi продажами.

Фото Newspress