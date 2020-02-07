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08
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НБУ прогнозує цьогоріч інфляцію на рівні 5%

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Споживча інфляція більшу частину 2020 року перебуватиме нижче цільового діапазону 5% плюс-мінус 1 в. п.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2020 року, повідомляє пресслужба Нацбанку,  інформує БІЗНЕС 

"Споживча інфляція більшу частину 2020 року перебуватиме нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Вона повернеться в його межі наприкінці року та надалі залишатиметься близькою до цілі 5%", - йдеться в повідомленні.

У регуляторі зазначають, що економічне зростання поступово прискорюватиметься – до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Ефекти від зміцнення курсу гривні у 2019 році відображатимуться й на початку 2020 року. Разом із низькими цінами на енергоносії це утримуватиме інфляцію нижче цільового діапазону упродовж більшої частини 2020 року. Надалі вона дещо прискориться і перебуватиме біля середньострокової цілі у 5%. Економічне зростання у 2020 році прискориться до 3,5% у 2020 році та близько 4% у наступні роки внаслідок пом’якшення монетарної політики, завдяки структурним реформам та поліпшенню інвестиційного клімату.

Нагадаємо, торік інфляція в Україні сповільнилася до 4,1%.

НБУ Споживча інфляція