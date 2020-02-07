Материнська компанія Viber відкриває R&D-центр в Києві

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової інформації, інформує БІЗНЕС.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі заступників Міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова і Валерії Іонан з виконавчим віце-президентом компанії Rakuten Ясуфумі Хіраі та операційним директором компанії Viber Офіром Ейалом.

Відзначається, що дана зустріч стала продовженням переговорів між засновником компанії Rakuten і власником Viber Хіроші Мікітані і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в червні минулого року.

У відомстві додали, що материнська компанія Viber може зацікавитися в Україні стимулюванням розвитку IT-галузі, роботою з українським блокчейн-ком'юніті, участю в освітніх проектах і створенням сервісів для підприємців. Також мова йде про стажування для студентів.

Довідка: Viber — додаток для дзвінків та обміну повідомленнями. Viber є частиною компанії Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг.