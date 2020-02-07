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08
Сб., лют.
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За добу нардепи розглянули 216 земельних правок з 4 тисяч

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Верховна Рада з 13:00 четверга до 13:00 п’ятниці 7-го лютого розглянула 216 правок до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Комітет Ради із питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Під час вечірнього засідання 6 лютог7о парламентарії розглянули 184 поправки до законопроєкту, при цьому підтримав лише одну.

Зранку 7 лютого депутати "Слуги народу" чергували біля трибуни та президії Верховної Ради, щоб не допустити блокування з боку опозиції, яке частково відбулося у четвер.

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Сьогодні депутати з самого ранку голосували тільки за правки, а також прослухали прем’єра на "Годині уряду".

Між першим і другим читанням до закону про продаж землі внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.

Нагадаємо:

 

Верховна Рада земельна реформа