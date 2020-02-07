За добу нардепи розглянули 216 земельних правок з 4 тисяч

Верховна Рада з 13:00 четверга до 13:00 п’ятниці 7-го лютого розглянула 216 правок до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.
Комітет Ради із питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Під час вечірнього засідання 6 лютог7о парламентарії розглянули 184 поправки до законопроєкту, при цьому підтримав лише одну.
Зранку 7 лютого депутати "Слуги народу" чергували біля трибуни та президії Верховної Ради, щоб не допустити блокування з боку опозиції, яке частково відбулося у четвер.
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Сьогодні депутати з самого ранку голосували тільки за правки, а також прослухали прем’єра на "Годині уряду".
Між першим і другим читанням до закону про продаж землі внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.
Нагадаємо:
- 13 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.