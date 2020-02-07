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08
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Названо Топ-10 агрохолдингів України за розміром земельного банку

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В Украгроком назвали ТОП-10 агрохолдингів України за обсягом земельного банку, 2014 та 2018 рр.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Украгроком.

Почесну трійку лідерів очолює Кернел з земельним банком в 550 тис. га , Укрлендфармінг - 500 тис. га та Агропросперіс - 396 тис. га відповідно.

ТОП-10 найбільших агрохолдингів за обсягом земельного банку:

1. Кернел
2. Укрлендфармінг
3. Агропросперіс
4. МХП
5. Астарта-Київ
6. Контінентал Фармерз Груп
7. Харвіст Холдинг
8. ІМК
9. Епіцентр К
10. Укрпромінвест-Агро

Україна Топ-10 агрохолдингів