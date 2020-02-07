Названо Топ-10 агрохолдингів України за розміром земельного банку

В Украгроком назвали ТОП-10 агрохолдингів України за обсягом земельного банку, 2014 та 2018 рр.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Украгроком.

Почесну трійку лідерів очолює Кернел з земельним банком в 550 тис. га , Укрлендфармінг - 500 тис. га та Агропросперіс - 396 тис. га відповідно.

ТОП-10 найбільших агрохолдингів за обсягом земельного банку:

1. Кернел

2. Укрлендфармінг

3. Агропросперіс

4. МХП

5. Астарта-Київ

6. Контінентал Фармерз Груп

7. Харвіст Холдинг

8. ІМК

9. Епіцентр К

10. Укрпромінвест-Агро