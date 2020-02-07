Бізнес просить зафіксувати нульову ставку ввізного мита на імпорт української фанери до Туреччини

В межах Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, умови якої наразі проходять процес погодження, повинно бути закріплене положення про нульову ставку ввізного мита на імпорт української фанери до Туреччини.

Про це наголосили у Європейській Бізнес Асоціації, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що компанії-члени Асоціації зацікавлені в закріпленні в Угоді умов експортно-імпортних операцій, які б відповідали інтересам та потребам українських виробників фанери. Адже Туреччина, розвиваючи власне виробництво фанери, встановлює економічні бар’єри для імпорту української фанери на свій ринок (вводить індикативну (митну) вартість на імпортну фанеру, додаткове мито на імпорт фанери походженням з України), надає пільги турецьким виробникам в сплаті податків на початковий період та інші стимулюючі заходи.

"При цьому Туреччина імпортує з України значні обсяги дефіцитної в Україні сировини для виробництва фанери. За даними експертів Асоціації, доступний обсяг фанерної сировини є щонайменше на 30% меншим, ніж реальні потужності українських підприємств. Такі обставини лише послаблюють і без того вкрай незахищений вітчизняний ринок фанери", – повідомляють в ЄБА.

Враховуючи наведене, компанії-члени Асоціації звернулися до торгового представника України з проханням посприяти фіксації в тексті Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною положення щодо встановлення ввізного мита у розмірі 0% на українську фанеру, що імпортується Туреччиною.