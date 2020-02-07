У Reputation Institute назвали головні тренди репутаційного менеджменту в 2020 році

Reputation Institute опублікував новий щорічний звіт Global Trends, визначивши десять головних чинників, які впливатимуть на формування корпоративної репутації в цьому році.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на repeconomy.

Виникнення нових ринкових сил значно ускладнює для компаній успішну навігацію по репутаційній економіці. 70,2% лідерів репутації кажуть, що грамотне управління нею зараз важливіше, ніж будь-коли.

За підсумками щорічного опитування топ-менеджерів 200 компаній-лідерів в управлінні репутацією, які представляють 18 галузей, експерти консалтингової компанії Reputation Institute визначили 10 тенденцій, які будуть формувати корпоративну репутацію і виділяти потенційні області підвищеного ризику.

1. Наявність високої мети

Компанії повинні вміти формулювати і доносити головну мету свого бренду з використанням культурних цінностей, виходячи за рамки теми виробленої продукції.

У серпні 2019 року учасники програми "Ділового круглого столу" (Business Roundtable), які об'єднують 181 генерального директора провідних компаній, створили новий кодекс цілей корпорацій, який передбачає забезпечення цінностей для клієнтів, вкладення коштів в співробітників, чесне і етичне спілкування з постачальниками, підтримку спільнот, створення довгострокових цінностей для акціонерів, які забезпечують капітал, що дозволяє компаніям інвестувати, зростати і впроваджувати інновації.

2. Конфіденційність даних

Ризик витоку даних - це повсякденна реальність і зростаюча загроза для всіх великих компаній. За даними Identity Theft Resource Center, кількість порушень безпеки даних в США виросло з 157 до 1244

між 2005 і 2018 роками, досягнувши піку в 1632 випадку в 2017 році. Зростання числа порушень безпеки даних призвів до того, що більшість людей стали сумніватися в здатності компаній зберегти конфіденційність. Згідно з дослідженням 2019 Global RepTrak, 67,8% широкої громадськості не впевнені, що компанії забезпечують надійні заходи безпеки.

3. Відповідальне інвестування

Бізнесу слід враховувати етичні та екологічні чинники, перш ніж приймати фінансові рішення. "У всьому світі в даний час в рамках відповідальних інвестиційних стратегій професійно управляються активи на суму 22,89 трильйона доларів, що на 25% більше, ніж у 2014 році", - стверджує виконавчий директор Global Reporting Index Тім Мохіні.

Згідно з дослідженням Оксфордського університету, проведеного в 2019 році, більше ніж 80% основних інвесторів тепер враховують соціальні фактори при прийнятті інвестиційних рішень.

4. Вплив технологій

Розвиток штучного інтелекту і "Інтернету речей", великих даних і технологічних винаходів все більше впливають на споживачів і бізнес. 29,9% керівників департаментів корпоративних комунікацій вважають вплив технологій великим ризиком для своєї репутації.

5. Зміна клімату

Ми живемо в час зростаючих очікувань з боку різних зацікавлених груп, що країни, уряду і компанії будуть збільшувати свій вплив на захист навколишнього середовища. Цілі сталого розвитку ООН - це 17 напрямків діяльності для країн, які прагнуть до процвітання, миру і благополуччя. Очікується, що компанії також повинні брати активну участь в реалізації даних принципів.

6. Групи впливу

Дедалі більшої ваги набувають зацікавлені сторони і особи (лідери думок, політики, експерти), які надають надзвичайний вплив на громадську думку і репутацію. У деяких галузях вага груп впливу більше, ніж в інших. Виробництво і продаж товарів широкого вжитку, промисловий і готельний сектори лідирують за рівнем репутації серед впливових осіб.

7. Недовіра до великих інститутів

Продовжує зростати недовіра громадськості до великих інститутів, таких як бізнес, уряд і ЗМІ. Споживачі США в 1,8 рази більше довіряють невеликим компаніям, вважаючи, що вони чинять правильно і заслуговують на підтримку.

8. Сталий розвиток і відповідальне споживання

Суспільство очікує, що компанії будуть використовувати виробничі ресурси відповідально і мінімізувати вплив на навколишнє середовище, удосконалюючи свою систему поставок.

9. Активність генерального директора

Керівники великих компаній повинні формувати свою публічну позицію щодо політичних, соціальних та інших актуальних питань, а не просто проявляти реакцію на події, що відбуваються.

У липні 2018 року газета New York Times заявила, що активність генеральних директорів "стала новою реальністю". Видання опублікувало результати дослідження, проведеного компанією Weber Shandwick, в рамках якого третина респондентів заявила, що сприятливо відносяться до високої активності СЕО. Майже половина опитаних вважає, що така активність може впливати на політику уряду.

10. Рівність, різноманітність і інклюзивність

Великого значення набуває демографічний профіль персоналу (стать, етнічна приналежність, раса і т. п.) Згідно з результатами дослідження RepTrak, проведеного спільно з American Banker в 2019 році, представники фінансового сектора відчувають вкрай негативний вплив на репутацію в разі нерівного ставлення до співробітників або клієнтів. Подібна поведінка може коштувати компанії близько 15 балів в загальній оцінці репутації.

Примітно, що з усіх факторів, які входили в топ-10 трендів репутаційного менеджменту протягом останніх трьох років, два - наявність високої мети і забезпечення конфіденційності даних – продовжують збільшувати своє значення.