Уряд спростив реєстрацію земельної ділянки 

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

Обмінні файли, необхідні для реєстрації земельних ділянок – XML файли – перед подачею можна буде безкоштовно перевірити. Відповідну функцію перевірки запустив Держгеокадастр.

Обмінний XML-файл – це електронний документ, на основі якого вносяться відомості до системи Державного земельного кадастру. Він формується і підписується електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника.

Рівень відмов у реєстрації скоротиться до 4%.

"Відтепер, якщо ви подаєте документи для реєстрації земельної ділянки, ваш файл може бути автоматично перевірений програмою і ви отримаєте зворотний зв’язок із переліком помилок, яких ви припустилися. Раніше люди могли місяцями не отримувати відповіді, а в разі зворотного зв’язку їм не повідомлялося про те, яку саме помилку в файлі вони допустили.

Крім того, при подачі електронної заяви на державну реєстрацію земельної ділянки передбачена можливість зробити посилання на протокол перевірки обмінного файлу. Також є можливість за QR-кодом перевірити валідність файлу", – повідомив Гончарук.

Нагадаємо, названо області-лідери за обсягом незареєстрованих с/г земель.