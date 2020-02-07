ДМС сконцентрувалася на трьох основних напрямках боротьби з контрабандою – Нефьодов

Державна митна служба сконцентрувалася на трьох ключових напрямках боротьби з контрабандою, які мають макроекономічний вплив, і перекривати їх можна лише одночасно.

Про це в інтерв'ю DT.UA сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

"Основні три напрями боротьби, на яких ми наразі концентруємося: контейнери в Одесі, фури в Західній Україні, пошта і авіакарго. Чому саме ці напрями? Тому що вони перетікають один між одним", - сказав голова служби.

Він вважає, що ці три напрями є макроекономічними, і перекрити їх можна лише разом.

"Люди дуже легко переорієнтовуються. Можна теоретично зупинити всю Одесу, а люди (ті самі) поїдуть у Чернівцях чи на Волині. Це ж стосується і пошти. Стискати можна лише разом, стискати щось одне з них — це фікція. Можна звітувати, що ми на 90% перекрили схему, але контрабандисти тільки аплодуватимуть і везтимуть іншим напрямком", - додав Нефьодов.

За його словами, торік судом було конфісковано товарів на близько 225 мільйонів гривень. "Але слід зазначити, що всі дані щодо конфіскації надаються по заявленій вартості. Тому та фура, вартість якої ми оцінили в 2,7 мільйона доларів, потрапить до статистики згідно із вартістю в митній декларації, тобто 70 тисяч доларів. Цей напрям ще не працює ідеально, бо у нас є дуже великі проблеми з продажем конфіскату", – зазначив очільник митниці.

Нагадаємо, нова митниця щодня приносить в бюджет 1 мільярд.