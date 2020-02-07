Рушієм зростання економіки України має стати дієва фінансова система

На цьому під час круглого столу в НАБУ на тему: "Розвиток фінансового сектору: вплив політики регулятора та спільне подолання глобальних проблем" наголосили директор економічних програм Українського інституту Майбутнього Анатолій Амелін та експерт з економічних питань UIF Юлія Самаєва, інформує БІЗНЕС із посиланням на uifuture.org.

"Розвиток економіки безпосередньо пов’язаний з доступом до фінансових ресурсів, як до банківських позик, так і до інвестиційних. Однак сьогодні банки зацікавлені інвестувати в бездискові інструменти – депозитні сертифікати НБУ і ОВДП. У реальному секторі обсяг кредитів до ВВП залишається найнижчим за останні 10-15 років і значно нижчим східноєвропейських країн. Ми взаємодіємо з урядом, політичними силами, професійними асоціаціями для пошуку консенсусу щодо умов розвитку економіки", – зазначив Анатолій Амелін.

Якщо українська економіка не прискорить свого розвитку, прогнозують експерти UIF, їй знадобиться щонайменше 50 років для того, щоб наздогнати Польщу, яка не стоїть на місці. Сьогодні, додають вони, економіка потребує стимулів для зростання, а бізнес – інвестицій для розвитку.

Регулятор фінансового сектору, НБУ, має усі важелі, щоб стимулювати економічний розвиток країни, переконаний Анатолій Амелін.

"Сьогодні необхідно переглянути функціональні можливості НБУ та усунути конфлікти інтересів в його роботі, передавши низку пруденційних функцій новоствореному агентству. Варто посилити роль Ради НБУ, який розробляє основні засади грошово-кредитної політики держави. Переглянути монетарну політику НБУ у бік зниження облікової ставки, усунути стимули, які спонукають комерційні банки до вкладення коштів у ОВДП та депозитні сертифікати НБУ. Необхідно створити дієву фінансову систему держави. Максимізувати ефект від запропонованих змін можна, оптимізувавши державні фінанси та реформувавши чинну податкову систему так, щоб податкове навантаження зменшилося, а конкурентні переваги української економіки зростали. Але справжнім рушієм економічного росту має стати дієва фінансова система, яка забезпечить розподіл наявних в економіці ресурсів, стимулюватиме залучення інвестицій та прискорить темпи розвитку вітчизняного бізнесу", – зауважив Анатолій Амелін.