Силовики обшукують Держкосмос та завод "Арсенал"

На території Державного космічного агентства України (ДКАУ) та заводу “Арсенал” проходять обшуки у справі щодо розтрати майна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства, інформує БІЗНЕС.

"На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод “Арсенал” проходять обшуки. Підстава: розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод “Арсенал”, розпочате у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДКАУ тісно співпрацює зі слідством та надає всю необхідну документацію.

Нагадаємо, 15 січня слідчі теруправління Державного бюро розслідувань затримали начальника оздоровчо-профілактичного Центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 3 тис. дол. За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тис. дол. за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом із земельними ділянками вказаного Центру.

Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу), та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ).