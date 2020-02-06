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Фонд держмайна готовий до масштабної приватизації

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Приватизація державних підприємств – це унікальна можливість для бізнесу швидко отримати доступ до промислових об‘єктів, під‘єднаних до готової інфраструктури: електроенергії, каналізації, залізниці
тощо.

Про це на пресконфернеції з презентації детального плану приватизації на 2020 рік заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, інформує БІЗНЕС.

За йогго словами, наразі Фонд уже відкрив на сайті інформацію про 250 об‘єктів, із 1000, виставлених на приватизацію. За 4 місяці 2019 р (з вересня місяця) Фонд реалізував майна на 530 млн грн, що становить 52% річного показника 2019 року.

Крім того, Сенников презентував новий публічний інструмент для маркетування об‘єктів та максимального відкриття інформації про майно. Це публічний сервіс на сайті ФДМ, де розміщуватиметься уся
доступна Фонду інформація про обєкти приватизації.

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"Усі документи будуть відскановані і розміщенні у публічному доступі. Публічність і повна доступність інформації є нашим пріоритетом", – заявив він.

Уже зараз до проведення аукціонів готуються Об‘єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) , Одеський припортовий завод (ОПЗ), Електроважмаш, Одеський НПЗ, Центренерго, готель "Дніпро", готель
"Президент".

Нагадаємо, що у бюджеті на 2020 р заплановано 12 млрд грн надходжень від приватизації.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України (ФДМ) запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації у тестовому режимі. 

Фонд держмайна Приватизація державних підприємств