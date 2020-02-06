Фермери-ФОПи отримають компенсацію за сплачений ЄСВ

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Ми запустили механізм реєстрації сімейних фермерських господарств як фізичних осіб-підприємців. Тепер вони можуть обирати спрощену систему оподаткування - єдиний податок 4 група. Йдеться про 3,9 млн особистих селянських господарств - а це дуже потужна частина усього агро", - підкреслив він.

За його словами, у 2018 році 3,9 млн особистих селянських господарств виробили 41 відсоток валової продукції сільського господарства.

"Тож тепер вони можуть легалізуватися як сільськогосподарські виробники та отримувати з державного бюджету компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок. Виплати стартують вже цього року", - додав міністр.

За словами Милованова, на компенсацію планується виділити 50 млн грн.

Він також зазначив, що профільний комітет ВРУ підтримав важливі законопроєкти. "Вони наближують наш агросектор до міжнародних стандартів. Мова про сертифікацію насіння та поводження з пестицидами і агрохімікатами. Здається, це щось незначне. Але у комплексі із іншими кроками, вони роблять наш агросектор більш конкурентоспроможним на міжнародних ринках", – зазначив міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №2166, який скасовує сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для самозайнятих осіб.